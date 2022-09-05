Народный календарь. Как уберечься от несчастья 6 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

6 сентября Православная церковь почитает память священномученика Евтихия, который был учеником Иоанна Богослова. Еще 6 сентября — день празднования в честь Петровской иконы Божией Матери.

В народе 6 сентября называли Евтихий — тихие зори. Такое необычное название появилось из-за того, что в этот день обычно было очень тихо, а также от того, что дни становятся короче, а светать начинает позже.

В этот день запрещается смотреть на восход солнца, иначе можете навлечь неприятности на себя. Ветер в шестой день сентября также предвещает несчастье, лучше проведите его дома, где наблюдается спокойная и безопасная обстановка. Увидели красный цветок — будет несчастье.

Приметы погоды:

Дождь в этот день — к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году. Много желудей — к холодной зиме. Услышать крик синицы — к дождям и похолоданию.

Именины отмечают: Георгий, Арсений, Максим, Петр.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»: