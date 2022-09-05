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Биолог рассказал, чем полезен шиповник

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Биолог рассказал, чем полезен шиповник
Фото: Depositphotos

О том, какую пользу ягоды шиповника приносят организму и в каком виде их лучше есть, рассказал биолог Павел Глазков.

Эксперт рассказал, что существует большое количество видов шиповника, они между собой скрещиваются, образуют гибриды. Собирать ягоды шиповника начинают в сентябре. Ягоду часто сушат и добавляют в чай.

— Высший пилотаж — это варенье из шиповника. Единственное, что ягоду готовить к варке непросто, нужно удалить оттуда все семена, варенье готовится без семян. Но вкус стоит тех усилий. Это мощнейший источник витамина С, — пояснил Павел Глазков в комментарии «Невским новостям».

Клюква, облепиха, черная смородина и крыжовник могут негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт. Эти ягоды не рекомендуется есть каждый день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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