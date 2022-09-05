Ефимов: Более 44 тысяч квадратных метров недвижимости выкупили предприниматели у города

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С начала текущего года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) выкупили у города по преимущественному праву нежилые помещения общей площадью более 44 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2022 году возможностью выкупа арендуемых городских объектов воспользовались 225 предпринимателей, а общая площадь помещений превысила 44 тысячи квадратных метров. Стоимость приобретенной недвижимости составила 4,7 миллиарда рублей, — рассказал он.

По словам заммэра, с 2011 года представители МСП выкупили без торгов у города свыше 7,7 тысячи нежилых помещений общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров.

Он уточнил, что средняя площадь приватизированных в этом году помещений составила 195,5 квадратного метра.

Министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в этом году наибольшее количество помещений было выкуплено малым и средним бизнесом в центре столицы — 42 объекта общей площадью 8,9 тысячи квадратных метров.

— На юго-западе приобрели 28 объектов общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров, на севере — 27 объектов общей площадью пять тысяч квадратных метров, в ЮАО — 25 объектов площадью 6,6 тысячи квадратных метров, — добавил он.

По словам главы департамента, в пятерку лидеров вошел также Зеленоград, где представители МСП по преимущественному праву выкупили пять помещений площадью 375 квадратных метров.

Гаман пояснил, что самым большим из выкупленных объектов стали три нежилых здания на Большой Серпуховской улице, чья общая площадь составила две тысячи квадратных метров. При этом самое маленькое помещение площадью 4,2 квадратного метра приобретено на Ореховом бульваре в ЮАО.

До этого Ефимов сообщил, что возле станции метро «Некрасовка» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда будет построен торгово-развлекательный комплекс.