«Новую Газету» лишили лицензии

Суд аннулировал лицензию «Новой Газеты». Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда в понедельник, 5 сентября.
По словам пресс-службы, разбирательство инициировал Роскомнадзор.
— Басманным районным судом города Москвы вынесено решение, которым признано недействительным регистрация средства массовой информации газета «Новая газета» — говорится в сообщении.
Иск об отзыве регистрации «НГ» как средства массовой информации поступил 26 июля. Причиной обращения стало регулярное упоминание иноагентов в материалах без соответствующей маркировки.