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«Новую Газету» лишили лицензии

Степан Жирнов
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«Новую Газету» лишили лицензии
Фото: shutterstock

Суд аннулировал лицензию «Новой Газеты». Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда в понедельник, 5 сентября.

По словам пресс-службы, разбирательство инициировал Роскомнадзор.

— Басманным районным судом города Москвы вынесено решение, которым признано недействительным регистрация средства массовой информации газета «Новая газета» — говорится в сообщении.

Иск об отзыве регистрации «НГ» как средства массовой информации поступил 26 июля. Причиной обращения стало регулярное упоминание иноагентов в материалах без соответствующей маркировки.

СМИ аннулирование лицензии Москва Суды
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