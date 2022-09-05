Три тысячи эндокринологов примут участие в диабетологическом конгрессе в Москве

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В столице с 5 по 8 сентября пройдет IX Национальный диабетологический конгресс с международным участием «Сахарный диабет и ожирение — неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в понедельник, 5 сентября.

Ожидается, что в конгрессе примут участие около трех тысяч специалистов. В ходе форума они обсудят широкий спектр дискуссионных и актуальных вопросов, которые затронут многие аспекты медицины. Кроме того, гости примут участие в пленарных лекциях, постерных секциях, цикле научных заседаний и так далее.

Также директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева выступит с пленарной лекцией «Персонализированная эндокринология — Федеральная программа «Борьба с сахарным диабетом»: настоящее и будущее». В докладе специалист подробно рассмотрит новую модель организации эндокринологической службы и обоснует исходные параметры проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Помимо этого, в рамках конгресса прозвучат доклады ведущих экспертов в области эндокринологии. Перед гостями выступят директор Института диабета академик РАН Марина Шестакова с темой «Инновации завтрашнего дня в терапии хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом второго типа», директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина с докладом «Ожирение: на что обратить внимание? Клинические интриги мультидисциплинарности» и другие.

30 августа сообщалось, что в столице этой осенью состоятся региональный и федеральный этапы Конгресса индустрии детских товаров. В рамках мероприятия выступят заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и другие.