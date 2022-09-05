Около восьми тысяч школьников планируют сдать ОГЭ в дополнительный период в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве в дополнительный период более восьми тысяч школьников напишут Основной государственный экзамен (ОГЭ). Единый государственный экзамен планируют сдать 800 человек. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки.

По их данным, дополнительный период ЕГЭ пройдет в Москве с 5 по 20 сентября.

— Экзамены проводятся только по обязательным предметам — русскому языку и базовой математике — для тех выпускников, которые не получили аттестат. Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, девятиклассникам надо успешно сдать четыре экзамена: два обязательных — по русскому языку и математике — и два по выбору, — отметил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

В ведомстве уточнили, что узнать результаты экзаменов можно в своей образовательной организации или в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заняться усилением подготовки к ЕГЭ в столичных школах, чтобы ученики могли получить высокие баллы без помощи репетиторов.