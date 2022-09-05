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Офтальмолог рассказал, какие болезни органов зрения могут развиваться бессимптомно

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог рассказал, какие болезни органов зрения могут развиваться бессимптомно
Фото: Pexels

Детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, профессор Игорь Азнаурян рассказал, какие болезни органов зрения могут протекать бессимптомно.

По словам эксперта, близорукость (миопия) — самое распространенное глазное заболевание у детей, при котором плохо видны объекты, расположенные вдали. Патология долгое время может оставаться незамеченной, а чем раньше начать лечение этой болезни, тем больше шансов на успех.

Также часто встречается врожденная катаракта. Это заболевание бывает не только у пожилых людей. Заболевание характеризуется частичным или тотальным помутнением хрусталика.

Еще одно распространенное заболевание — астигматизм. Этот дефект зрения возникает при нарушении формы естественных линз глаза (хрусталика или роговицы). При запоздалом лечении глаз с высокой степенью астигматизма может начать отклоняться в сторону, и возникает косоглазие, передает aif.ru.

До этого семейный врач Татьяна Захарова перечислила продукты, которые могут привести к потере зрения.

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