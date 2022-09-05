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Назван самый теплый день предстоящей недели в Москве

Елена Самойлова
Анастасия Харламова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Назван самый теплый день предстоящей недели в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Самым теплым днем предстоящей недели в столице будет пятница, воздух прогреется до плюс 16–18 градусов. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 5 сентября, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, на этой неделе в Москве ожидаются холодная погода и дожди. Однако в последний рабочий день в город придут юго-восточные потоки и станет теплее — столбик термометра поднимется примерно до плюс 16 градусов.

Однако, несмотря на резкое похолодание, в ближайшие дни не будет резких скачков атмосферного давления, отметил Шувалов в беседе с «ВМ». Он также рассказал, в какой день ожидается самая низкая температура воздуха.

Синоптик также спрогнозировал, когда в Москву придет бабье лето. По его словам, наступления бабьего лета в столице, скорее всего, следует ожидать с 20 по 25 сентября.

Кроме того, специалист заявил, что жителям столицы стоит приготовиться к обильным и частым дождям, которые будут идти до 15 сентября.

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