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Песков сообщил, что не знает о развитии событий после слов Кадырова об уходе с поста

Полина Долганова
Общество
Песков сообщил, что не знает о развитии событий после слов Кадырова об уходе с поста
Фото: vk/ramzan

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о развитии событий с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

— Нет, мне неизвестно ничего о каком-либо развитии, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

До этого Песков сообщил, что Кадыров продолжает руководить регионом. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что слова главы Чечни пока «никак не материализовались».

3 сентября Кадыров заявил, что «засиделся на посту» и заслужил бессрочный отпуск. Он выразил надежду на то, что люди поддержат и поймут его. Глава Чеченской Республики напомнил, что занимает данный пост уже 15 лет, и вспомнил кавказскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то еще бывает приятный».

С 2007 по 2011 год Кадыров являлся президентом Чеченской Республики. Данную должность впоследствии упразднили, заменив ее на «главу республики». Этот пост политик занимает и по сей день.

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