Владимир Путин назвал Россию Страной восходящего солнца

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает настоящей Страной восходящего солнца Россию, так как самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии.

— Восточнее Японии — Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — российская Чукотка. Поэтому страна восходящего солнца — это Россия, — заявил глава государства на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

При этом президент страны отметил, что Россия всегда «начинается с человека, где бы он ни жил», передает ТАСС.

Президент России признался, что во время своей поездки на Камчатку влюбился в нее за особую атмосферу. Путин добавил, что жители Камчатского края могут не понимать его отношения. По словам лидера страны, в детстве он также считал, что все города страны похожи на Санкт-Петербург и все люди живут одинаково.

До этого стало известно, что глава государства, находясь с визитом в Калининграде, остановил кортеж автомобилей, чтобы пообщаться с жителями города. Калининградцы тепло поприветствовали президента: так, из толпы раздавались выкрики: «Спасибо!», «Молодец!». Напоследок Путин помахал рукой, после чего кортеж вновь продолжил движение.