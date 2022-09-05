Финдиректор Bed Bath & Beyond Густаво Арнал покончил с собой

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Финансовый директор крупной американской сети розничных магазинов по продаже бытовых товаров Bed Bath & Beyond Густаво Арнал совершил суицид в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил New York Post, ссылаясь на местную полицию.

По данным издания, корпорация сталкивалась в последнее время с финансовыми проблемами. На прошлой неделе Bed Bath & Beyond объявила, что закроет 150 магазинов и проведет сокращение сотрудников из-за убытков.

Известно, что группа держателей ценных бумаг 23 августа предъявила коллективный иск Bed Bath & Beyond, Арналу и крупнейшему акционеру Райану Коэну. Арнала обвиняли в том, что он вводил инвесторов в заблуждение, искусственно завышая стоимость акций компании, передает ТАСС.

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