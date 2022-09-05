Посол Украины в Казахстане извинился после высказываний о русских и ушел в отпуск

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Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои слова о гражданах России. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

— Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния из-за того, что дома у него идет, — отметил он.

Представитель МИД Казахстана добавил, что в настоящее время посол находится в отпуске, передает Интерфакс.

23 августа посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики в связи с призывом убивать русских. В дипломатическом ведомстве республики подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором украинский посол в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевский режим стремится «убить как можно больше русских».

21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление Врублевского. Она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима».