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Лиз Трасс прибыла к месту объявления итогов голосования консерваторов, где рассчитывает узнать о победе на выборах на пост премьер-министра Великобритании. Об этом в понедельник, 5 сентября, пишет РИА Новости.

Сегодня полным ходом идут выборы нового премьер-министра в Великобритании, остались лишь два кандидата — Риши Сунак и Лиз Трасс. Имя победителя выборов станет известно 5 сентября. На данном этапе достаточно сложно назвать явного лидера в силу разнообразного населения страны, однако политика Трасс может оказаться наиболее привлекательной для ныне политизированной Великобритании. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Собеседник «ВМ» отметил, что Сунак в большей степени рассчитывает разобраться с внутренними проблемами страны, Трасс в свою очередь планирует начать большую игру на мировой арене.

В Кремле не ожидают, что после окончания выборов на пост премьер-министра Великобритании ситуация с внешнеполитическими отношениями изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 сентября.