Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лиз Трасс прибыла к месту объявления итогов голосования консерваторов

Полина Долганова
В мире
Лиз Трасс прибыла к месту объявления итогов голосования консерваторов
Фото: МИД РФ

Лиз Трасс прибыла к месту объявления итогов голосования консерваторов, где рассчитывает узнать о победе на выборах на пост премьер-министра Великобритании. Об этом в понедельник, 5 сентября, пишет РИА Новости.

Сегодня полным ходом идут выборы нового премьер-министра в Великобритании, остались лишь два кандидата — Риши Сунак и Лиз Трасс. Имя победителя выборов станет известно 5 сентября. На данном этапе достаточно сложно назвать явного лидера в силу разнообразного населения страны, однако политика Трасс может оказаться наиболее привлекательной для ныне политизированной Великобритании. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Собеседник «ВМ» отметил, что Сунак в большей степени рассчитывает разобраться с внутренними проблемами страны, Трасс в свою очередь планирует начать большую игру на мировой арене.

В Кремле не ожидают, что после окончания выборов на пост премьер-министра Великобритании ситуация с внешнеполитическими отношениями изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 сентября.

Великобритания Выборы Лиз Трасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте