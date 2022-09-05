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Политолог рассказал, когда закончится энергетическое противостояние между Россией и ЕС

Араз Салехов
Александр Афонин

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Политолог рассказал, когда закончится энергетическое противостояние между Россией и ЕС
Фото: shutterstock

Энергетическое противостояние между Россией и странами Евросоюза может закончиться до конца текущего года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

— Я думаю, что точно это продолжится до конца этого года, потому что факторы будут накапливаться. А после будем смотреть, в один момент будет достигнута точка невозврата. На сегодняшний день ее нет в диалоге. Сейчас любая из сторон может сказать что-то, — сказал он.

Эксперт добавил, что нынешняя ситуация в скором времени может надоесть населению Европы. Кроме того, играет роль и отсутствие альтернатив российскому газу. В связи с этим позиции сторон, вероятнее всего, изменятся. По словам Маркелова, акценты конфликта сместятся, претензии России и Европы станут другими, что приведет к урегулированию ситуации.

Также Сергей Маркелов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что противостояние между Россией и Европой будет иметь несколько факторов разрешения. По его словам, в первую очередь все будет зависеть от европейского населения и погодных условий в регионе.

Несмотря на кажущееся единство между странами Евросоюза относительно ситуации на Украине, некоторые из них испытывают экономические трудности из-за этого конфликта. Подобные разногласия могут привести к расколу в Евросоюзе, если страны-участницы окажутся способны преодолеть американское влияние. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Россия Энергетика Европа
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