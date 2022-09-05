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Застрявшую в заборе косулю спасли в Подмосковье

Евгений Жуков
Общество
Застрявшую в заборе косулю спасли в Подмосковье
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Подмосковье помогли молодой косуле, застрявшей в заборе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в понедельник, 5 сентября.

— Косуленок застрял в заборе жилого дома в одной из деревень в городском округе Коломна, неравнодушные жители обратились в службу спасения. Прибывшие на место спасатели вызволили напуганное и раненое животное и передали его в руки специалистов Озерской ветеринарной станции, — рассказали в пресс-службе.

Животное осмотрели специалисты и сделали рентген. Выяснилось, что у косули есть легкие травмы, но ее жизни ничто не угрожает. Некоторое время ей придется побыть под наблюдением в благотворительном фонде защиты животных «Бим», затем косулю выпустят обратно в дикую природу, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно на «Городской ферме» на ВДНХ в семействе альпаки родился детеныш. Увидеть новорожденную альпаку можно в любой день, кроме понедельника.

В Московском зоопарке завершили реконструкцию одной из старейших экспозиций «Кошачий ряд».

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