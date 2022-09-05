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Диетолог Мосли назвал самый полезный и самый вредный для фигуры завтраки

Елена Самойлова

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Еда
Общество
Диетолог Мосли назвал самый полезный и самый вредный для фигуры завтраки
Фото: Pexels

Для сохранения стройной фигуры лучше выбирать на завтрак блюда из яиц. Такое мнение озвучил врач-диетолог Майкл Мосли в статье для Daily Mirror.

Если вы хотите снизить вес, то стоит начинать день с яиц, отметил специалист. При этом неважно, как они будут приготовлены, поскольку польза яиц объясняется их составом — высоким содержанием белка, витамином В и элементом селен. Кроме того, продукт не повышает уровень холестерина в крови.

— Вареные, всмятку, омлет или в виде яичницы — они помогут вам дольше чувствовать себя сытым по сравнению с хлопьями или тостами. Можно добавить в омлет лук и грибы, потому что в первом много полезных пробиотиков, а во вторых — витамина Д. Отличными добавками также могут стать шпинат, чеснок и куркума., — сказал Мосли.

А вот жирный бекон и выпечку добавлять не стоит. Это не принесет никакой пользы и поспособствует набору веса, передает Lenta.ru.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал самые вредные для здоровья сочетания продуктов.

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