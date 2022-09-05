День открытых дверей для предпринимателей пройдет в управлении Роспотребнадзора Москвы

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В столичном управлении Роспотребнадзора и его территориальных отделах 8 сентября в 12:00 пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей». Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы в понедельник, 5 сентября.

В рамках мероприятия участников проинформируют о деятельности Управления, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также расскажут о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года. По его словам, следует усилить личные меры безопасности, в частности проводить регулярный осмотр детей перед посещением школы.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал введение масочного режима малоэффективным решением. Он подчеркнул, что не было проведено каких-либо серьезных исследований, подтверждающих эффективность ношения масок.