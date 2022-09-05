Столичные больницы приглашают присоединиться к команде новых скоропомощных стационарных комплексов

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Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с21 Карта всех событий

В Москве продолжается подготовка к переходу на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи и создание шести новых скоропомощных стационарных комплексов. В 2023 году здесь начнут принимать первых пациентов. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как уточняется, с 30 августа стартовал открытый набор двух тысяч врачей, среднего медицинского, а также немедицинского персонала для работы в новых ССК.

— В Москве накоплен уникальный практический опыт в области организации экстренной медицинской помощи в условиях мегаполиса. Этот опыт, подкрепленный новейшими технологиями и высоким профессионализмом врачей, будет воплощен в новых скоропомощных стационарных комплексах. Всего за несколько дней с момента старта набора только в два из них — НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.М. Буянова было подано более 270 заявок, — рассказала заместитель руководителя департамента Елена Ефремова.

Она добавила, что анкету соискателя для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах можно подать на сайте Команда первых.

В свою очередь директор НИИ СП имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков отметил, что в учреждении уже 100 лет лечат самых тяжелых пациентов. На основе клинического опыта разрабатываются новые алгоритмы и методы, которые используются в клиниках по всей стране и за ее пределами. Круглосуточную медицинскую помощь с применением передовых технологий оказывают и в городской клинической больнице имени В.М. Буянова, уточнили в пресс-службе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии после реконструкции пяти поликлиник ко Дню города.