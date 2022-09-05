Автоэксперт Воропаев объяснил, к чему приведет ужесточение требований для получения прав категории D

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В России планируют ужесточить требования для получения водительских прав категории D. В беседе с «Вечерней Москвой» меру оценил автоюрист Лев Воропаев.

Права категории D позволяют водителю управлять транспортным средством с восемью и более пассажирскими местами. В эту же категорию входит подкатегория D1, под которую подпадает управление автобусами, имеющими до 16 пассажирских мест.

По данным «Известий», в сентябре Госдума собирается принять законопроект, который предполагает ужесточение требований для получения прав с этой категорией. Согласно документу, получить права категории D можно будет только при наличии стажа вождения не менее 12 месяцев по другим категориям.

Собеседник «ВМ» оценивает инициативу положительно. По его словам, мера позволит сократить аварийность на дорогах и повысить качество управления пассажирским транспортом. Проблема безопасности автобусных перевозок актуальна. В прошлом году из-за нарушений ПДД со стороны водителей автобусов произошло почти 3,5 тысячи ДТП, отметили авторы законопроекта.

— Управление ТС категории D связано с перевозкой более восьми пассажиров. То есть водитель отвечает за безопасность большого количества людей. Любое ужесточение в части требований к водителю однозначно повлечет обеспечение безопасности дорожного движения, — подчеркивает Воропаев.

Однако принятие законопроекта может привести и к некоторым барьерам. Как отмечает эксперт, ужесточение требований приведет к сложностям с поиском водителей автобусов. Сейчас рынок труда недостаточно ими насыщен, а новые правила только усугубят ситуацию. Однако в перспективе зарплаты водителей автобусов могут возрасти.

— В конечном итоге водители общественного транспорта станут получать больше за то, что они будут безопасно водить, — заключил собеседник «ВМ».

До этого в беседе с «ВМ» автоэксперт Михаил Колодочкин перечислил опасности, подстерегающие водителей осенью.