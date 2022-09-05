Микроавтобус сбил двух пенсионерок в Подмосковье

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Россия, Московская область, Пушкино, улица Чехова Карта всех событий

Микроавтобус сбил двух пенсионерок в подмосковном Пушкине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, ДТП произошло на пешеходном переходе в районе улицы Чехова в 09:50. В результате аварии пострадали две пожилые женщины 1937 и 1938 годов рождения. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Подмосковная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств происшествия.

Еще одно ДТП произошло на юго-западе столицы в понедельник, 5 сентября. На пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. Момент столкновения попал на видео.