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Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе столицы. Видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Вильнюсская улица, 1 Карта всех событий

Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 5 сентября.

ДТП произошло в районе дома № 1 по Вильнюсской улице. Водитель наехал на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе.

Момент аварии попал на видео.

Видео: пресс-служба Дептранса Москвы

На месте работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В субботу, 3 сентября, таксист насмерть сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы.

Еще один похожий случай произошел в столице 16 августа: автомобиль проехал на красный свет и сбил велосипедиста в центре столицы.

Велосипеды Москва ДТП Район Ясенево Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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