Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе столицы. Видео

Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 5 сентября.
ДТП произошло в районе дома № 1 по Вильнюсской улице. Водитель наехал на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе.
Момент аварии попал на видео.
На месте работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В субботу, 3 сентября, таксист насмерть сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы.
Еще один похожий случай произошел в столице 16 августа: автомобиль проехал на красный свет и сбил велосипедиста в центре столицы.