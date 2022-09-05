Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе столицы. Видео

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Вильнюсская улица, 1 Карта всех событий

Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 5 сентября.

ДТП произошло в районе дома № 1 по Вильнюсской улице. Водитель наехал на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе.

Момент аварии попал на видео.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Дептранса Москвы

На месте работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В субботу, 3 сентября, таксист насмерть сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы.

Еще один похожий случай произошел в столице 16 августа: автомобиль проехал на красный свет и сбил велосипедиста в центре столицы.