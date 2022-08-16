Автомобилист проехал на красный и сбил велосипедиста в центре Москвы

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Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 18 Карта всех событий

В ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 18 пострадал велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции во вторник, 16 августа.

По данным ведомства, водитель «Фольксваген Поло» пересекал перекресток на красный и врезался в курьера, который на велосипеде переезжал дорогу в неположенном месте.

Велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария, о которой идет речь, произошла около 9:20 в центре Москвы. Момент столкновения попал на видео.