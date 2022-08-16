Автомобилист сбил велосипедиста в центре Москвы. Видео

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Россия, Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 25 Карта всех событий

Автомобиль на полной скорости сбил велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 16 августа.

ДТП произошло на 2-й Тверской-Ямской, в районе дома №25. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы.

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Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», на участке затруднено движение в левой полосе в сторону области.

Другое ДТП произошло ночью, с 15 на 16 августа. Автомобиль врезался в столб. Пострадали три человека.