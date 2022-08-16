Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобилист сбил велосипедиста в центре Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобилист сбил велосипедиста в центре Москвы. Видео
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Россия, Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 25 Карта всех событий

Автомобиль на полной скорости сбил велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 16 августа.

ДТП произошло на 2-й Тверской-Ямской, в районе дома №25. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы.

Видео: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», на участке затруднено движение в левой полосе в сторону области.

Другое ДТП произошло ночью, с 15 на 16 августа. Автомобиль врезался в столб. Пострадали три человека.

Автомобили Велосипеды ДТП Центральный административный округ (ЦАО) Тверской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте