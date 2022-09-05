Посвященный донорству фестиваль пройдет на ВДНХ 17 сентября

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Фестиваль культуры донорства в России, приуроченный ко Всемирному дню донора костного мозга, пройдет на ВДНХ 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК) в понедельник, 5 сентября.

Участников мероприятия ждут питч-сессии, TED-лекции, подкасты и развлекательные мастер-классы с современными художниками, а также выставка и просмотр фильмов.

— Фестиваль — часть Всероссийской акции доноров костного мозга, которую РКК будет проводить в 60 регионах страны с 15 сентября по 15 октября на базе своих региональных отделений, а также медицинских, учебных учреждений и станций переливания крови, — отметили в пресс-службе организации.

Ознакомиться с программой столичных и региональных мероприятий можно на сайте донорстворкк.рф, передает агентство городских новостей «Москва».

Открытые мероприятия по пополнению банка крови пройдут на территории культурных учреждений Москвы 8 и 21 сентября в рамках всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора.

Более 60 сотрудников Росгвардии в Москве приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу» и сдали свыше 25 литров крови.