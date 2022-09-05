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Брат Шатунова рассказал, кому достанется наследство певца

Елена Самойлова
Общество
Брат Шатунова рассказал, кому достанется наследство певца
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Двоюродный брат бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Александр Долгушин заявил, что не будет делить наследство певца с его семьей и не заинтересован в деньгах. Он также поделился личными воспоминаниями о брате.

По его словам, в детстве музыкант мечтал стать комбайнером. При этом Долгушин сообщил, что не знает, по какой причине дядя с тетей отдали Шатунова в детский дом.

— Я не мог знать, что там мои родители решили. Меня даже если бы посвятили, я бы ничего и не сделал. Но несмотря на то, что Юра оказался в детдоме, он всегда приезжал, — сказал он в эфире шоу «Звезды сошлись».

Мужчина отметил, что Шатунов продолжал поддерживать связь с семьей, звал на свои концерты и даже приезжал в гости. Кузен артиста подчеркнул, что его брат никогда не кичился своей известностью.

Говоря о разделе имущества с вдовой Светланой и двоюродными племянниками, Долгушин заявил, что не претендует на недвижимость и деньги почившего родственника и откажется от этого, даже если с ним захотят поделиться.

До этого брат Шатунова рассказал, как живет вдова певца после его смерти.

Шоу раздел имущества Юрий Шатунов Смерть
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