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Брат Шатунова рассказал, как живет вдова певца после его смерти

Александр Афонин
Общество
Брат Шатунова рассказал, как живет вдова певца после его смерти
Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Два месяца назад ушел из жизни певец Юрий Шатунов. У него осталась жена Светлана и двое детей. Двоюродный брат артиста Александр рассказал, как сегодня живет семья фронтмена группы «Ласковый май».

По его словам, для него новость о кончине Шатунова стала неожиданностью. Их последняя встреча состоялась в феврале, и тогда певец не жаловался на здоровье. С женой исполнителя Александр особо не контактировал, однако после смерти брата он начал беспокоиться о ней. Связь поддерживает через концертного директора Шатунова — Аркадия Кудряшова.

— Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: «Плохо. Ребятишки более менее, а Светке плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно», — цитирует Александра StarHit.

До этого психолог Светлана Назоева заявила, что смерть Юрия Шатунова стала его собственным выбором на уровне подсознания. По мнению эксперта, уход из жизни певца является результатом не случайного стечения обстоятельств, а цепочки пережитых им жизненных циклов.

Продюсер и экс-участник коллектива «Ласковый май» Андрей Разин не перестает шокировать общественность громкими заявлениями относительно смерти Шатунова. На этот раз он сообщил, что похороны музыканта были постановочными, а на самом деле в России нет и частички его праха.

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