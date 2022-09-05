Защита осужденного за госизмену Сафронова обжаловала приговор

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Защита советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по делу о государственной измене, обжаловала его приговор. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил адвокат Сафронова Даниил Никифоров.

— Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляционную жалобу, — передает его слова РИА Новости.

В этот же день Мосгорсуд признал бывшего сотрудника газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова виновным и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене.

В начале ноября 2021 года ФСБ завершила расследование в отношении Сафронова. В окончательном обвинении фигурирует еще один эпизод о предполагаемой государственной измене. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российской армии в Сирии. Политолог в свою очередь передал эту информацию представителям швейцарского и немецкого университетов. За переданные данные Сафронов получил 248 долларов.