Хирург рассказала о пластических операциях Веры Брежневой

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Пластический хирург Лия Гавашели рассказала об операциях певицы Веры Брежневой по омоложению лица.

По словам специалиста, у звезды эстрады и бывшей солистки группы «ВИА Гра» имеется предрасположенность к набору веса. Изменения же в плане коррекции внешности осуществлялись довольно деликатно, считает Гавашели.

— Скорее всего, когда-то давно была сделана ринопластика. Позже — операция по коррекции век: удален избыток кожи на верхнем веке. Это точно было сделано не при помощи ботулинотерапии, — подчеркнула хирург в разговоре с изданием StarHit.ru.

Гавашели предположила, что у звезды, возможно, могла быть блефаропластика, то есть удаление жировых грыж на нижнем веке.

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