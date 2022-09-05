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Представитель ЕС Стано: Слова Борреля о «фашистской» России были ошибкой перевода

Евгений Белоусов
В мире
Представитель ЕС Стано: Слова Борреля о «фашистской» России были ошибкой перевода
Фото: depositphotos

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил пресс-секретарь Борреля Петер Стано.

— Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе, — заявил он.

По словам Стано, глава ЕС отвечал на слова одного из парламентариев в ходе дебатов. В оригинале фраза звучала так: «Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель ЕС состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Так, Боррель, утверждает его пресс-секретарь, не называл Россию «фашистским государством», а лишь сослался на фразу одного из депутатов, передает ТАСС.

Также Боррель заявил, что ЕС собирается регулировать поток приезжающих граждан РФ, однако не может полностью изолироваться от россиян. Политик отметил, что невозможно полностью запретить россиянам въезд в Европу.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство предлагает Европейскому союзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Подобное решение в какой-то степени усложнит взаимоотношения между гражданами двух стран. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил немецкий политолог Александр Рар.

Евросоюз (ЕС) русофобия Жозеп Боррель
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