«Полностью себя обнуляет»: Песков отреагировал на слова Борреля о «фашистской» России

Фото: Администрация президента РФ

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полностью себя обнуляет как дипломат из-за слов о «фашистской» России. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и об отношениях с ней не могут иметь релевантный характер, — отметил он.

До этого во время своего выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель заявил об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим», передает РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь Борреля Петер Стано сообщил, что слова Борреля о «фашистской» России были ошибкой перевода. По его словам, Боррель не называл Россию «фашистским государством», а лишь сослался на фразу одного из депутатов.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство предлагает Европейскому союзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Подобное решение в какой-то степени усложнит взаимоотношения между гражданами двух стран. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил немецкий политолог Александр Рар.