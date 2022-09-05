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«Полностью себя обнуляет»: Песков отреагировал на слова Борреля о «фашистской» России

Лейла Алиева
В мире
«Полностью себя обнуляет»: Песков отреагировал на слова Борреля о «фашистской» России
Фото: Администрация президента РФ

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полностью себя обнуляет как дипломат из-за слов о «фашистской» России. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и об отношениях с ней не могут иметь релевантный характер, — отметил он.

До этого во время своего выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель заявил об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим», передает РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь Борреля Петер Стано сообщил, что слова Борреля о «фашистской» России были ошибкой перевода. По его словам, Боррель не называл Россию «фашистским государством», а лишь сослался на фразу одного из депутатов.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство предлагает Европейскому союзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Подобное решение в какой-то степени усложнит взаимоотношения между гражданами двух стран. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил немецкий политолог Александр Рар.

Дмитрий Песков Жозеп Боррель Россия
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