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Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам спецоперации на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Желающие принять участие в специальной военной операции РФ на Украине россияне смогут сохранить за собой свои рабочие места. Об этом сообщил в понедельник, 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Владимир Путин пообещал <...> дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве. А также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто, — заявил он.

По словам пресс-секретаря, подобные поправки в российском законодательстве обеспечат россиянам-добровольцам также возможность длительного отпуска при сохранении должности, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.

Украина трудовое законодательство Россия Владимир Путин
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