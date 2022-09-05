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Два автобронетанковых ремонтных завода появятся в России

Лейла Алиева
Общество
Два автобронетанковых ремонтных завода появятся в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России появится два автобронетанковых ремонтных заводов Министерства обороны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 5 сентября.

— Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ, — отмечается в документе.

Количество работников на первом заводе составит 365 человек, а на втором — 227. Построить здания планируется в течение четырех месяцев.

На российском розничном рынке в ближайшее время появятся игровые персональные компьютеры и ноутбуки от китайского производителя Machenike, а поставлять в страну эту технику будут крупные дистрибуторы «Марвел-Дистрибуция», «Треолан» и OCS.

До этого появилась информация, что шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux подтвердил решение прекратить свою деятельность в России. Известно, что «дочка» компании продолжит обслуживать технику, которая ранее продавалась в России.

Россия заводы Михаил Мишустин
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