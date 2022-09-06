Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста передан правительству

Егор Провоторов

Сюжет: 

Пенсионная реформа
Общество
Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста передан правительству
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что направил на отзыв в российское правительство законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, а для женщин — до 55 лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что проектом закона предлагается признать с 1 января утратившими силу изменения, внесенные в пенсионное законодательство. Также предлагается закрепить положение о недопустимости пересмотра пенсионного возраста 60 и 55 лет, с которого возникает право на страховую пенсию по старости, до 1 января 2035 года, пишет ТАСС.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в России. Согласно ему пенсионный возраст увеличили на пять лет. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

До этого представители оппозиции в парламенте неоднократно вносили законопроекты, которые были направлены на возвращение прежнего пенсионного возраста. Однако эти инициативы не поддержала фракция большинства — «Единая Россия».

В конце августа фракция ЛДПР разработала законопроект, согласно которому будет введен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Госдума Правительство РФ Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте