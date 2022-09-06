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Предполагаемая убийца Дугиной использовала поддельный паспорт Казахстана

Егор Провоторов
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Предполагаемая убийца Дугиной использовала поддельный паспорт Казахстана
Фото: АГН Москва / Антон Великжанин, телеканал «Москва 24»

Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовалось предполагаемой убийцей журналистки и политолога Дарьи Дугиной Натальей Вовк, является подделкой, сообщили журналистам в МВД европейской страны.

В пресс-службе правоохранительного ведомства рассказали РИА Новости, что размещенное в материале издания удостоверение личности не оформлялось и не изготавливалось в установленном на территории Казахстана.

В министерстве пообещали оказать всестороннюю помощь российским коллегам «по установлению объективных обстоятельств» совершения преступления.

Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается в 16 лет и действительно на территории страны. Для въезда на территорию РФ совершеннолетним жителям этой страны достаточно иметь национальный паспорт или иное удостоверение личности.

В конце августа стало известно, что сотрудники ФСБ установили личность еще одного участника украинской диверсионной группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной

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