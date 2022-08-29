ФСБ установила личность помощника убийцы журналистки Дугиной

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Сотрудники ФСБ установили личность еще одного участника украинской диверсионной группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы в понедельник, 29 августа.

— Установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Помимо этого, гражданин Украины вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

В день смерти Дугиной в России находилась лишь Вовк, передает РИА Новости.

До этого СМИ сообщили, что Вовк была якобы найдена мертвой. При этом не уточнялось, в каком городе находится квартира, где было обнаружено тело женщины. Неизвестно и местонахождение дочери Вовк. Позже сообщения о смерти убийцы российской журналистки опровергло МВД Австрии.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.

По данным ФСБ, убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Вовк, как сообщается, заложила бомбу под джип погибшей.