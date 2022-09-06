«Петля затягивается туго»: Туск рассказал о нефтегазовых проблемах Польши

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Бывший глава польского правительства, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск рассказал о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG увеличить стоимость газа в 12-15 раз, сообщает польская пресса.

Выступая на текстильной фабрике на территории города Константинув-Лодзький, он оценил рост стоимости газа, пишет РИА Новости.

— Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов, — предупредил Туск.

Бывший премьер-министр Польши назвал ситуацию драматической. По его словам, то, что происходит в последние несколько недель, выходит «за рамки воображения».

Туск обвинил польские власти и вышеуказанный нефтегазовый холдинг в попытке заставить бизнесменов покупать газ по крайне завышенным ценам. Согласно его утверждению, сейчас стоимость в 2,5-3 раза выше, нежели во Франции, Португалии, Германии или Испании.

В конце августа заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что идея Польши разрешить странам Европейского союза вернуться к своим валютам и ее нежелание переходить на евро могут стать причиной распада ЕС.