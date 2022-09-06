Автобусы КМ вышли на маршруты из-за закрытия нескольких участков метро в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

По причине повреждения силового кабеля сторонней организацией в ходе проведения работ временно было парализовано движение поездов на участках трех линий столичного метрополитена утром во вторник, 6 сентября.

Как сообщается в телеграм-канале Дептранс. Оперативно, поезда не ходят на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Зябликово» до «Петровско-Разумовской», на Филевской линии, а также на участке Арбатско-Покровской линии от «Парка Победы» до «Пятницкого шоссе». Сообщение об этом появилось в 6:18 утра по Москве.

Спустя пять минут движение было восстановлено на Большой кольцевой линии, через 20 минут — от «Зябликово» до «Чкаловской» на Люблинско-Дмитровской линии, а к 6:50 — на всей Филевской линии.

На закрытых участках работали и продолжают свою работу бесплатные дублирующие автобусы КМ, добавили в столичном департаменте.

В минувшую субботу, 3 сентября, человек упал на рельсы на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы, из-за чего интервалы движения поездов были временно увеличены.