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Участник ВЭФ из Британии назвал стратегической ошибкой попытку Запада исключить Россию

Елена Самойлова
В мире
Участник ВЭФ из Британии назвал стратегической ошибкой попытку Запада исключить Россию
Фото: Pexels

Западные страны допускают ошибку, предпринимая попытки исключить Россию. Соответствующее заявление сделал председатель британской консалтинговой фирмы Dezan Shira and Associates Limited Кристофер Девоншир-Эллис 6 сентября.

— Запад совершил гигантскую стратегическую ошибку, пытаясь исключить Россию. Они думают, что Европа — единственное место, где может торговать Россия, — сказал представитель Великобритании во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, у России «много друзей» в Азии, где она также ведет торговлю, передают «Известия».

Так, председатель союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь заявил, что в скором времени могут быть сняты ограничения в сфере туризма между Россией и Китаем, связанные с коронавирусом. В таком случае туриндустрия станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух государств.

До этого индийский журналист заявил, что Соединенные Штаты не могут диктовать условия властям Индии и требовать от них разрыва длительных отношений с Россией, поскольку военные связи с РФ имеют решающее значение.

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