«Приятно вернуться»: Меган Маркл произнесла интригующую речь в Манчестере

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Супруга принца Гарри Меган Маркл тепло поприветствовала британскую публику во время визита в Манчестер, где герцогиня курирует саммит для молодых активистов.

— Мне приятно вновь вернуться в Великобританию. Я в восторге от того, что Гарри составляет мне компанию, — обратилась 41-летняя Меган к британцам.

После этого она рассказала о радости от возобновления участия в проекте, который она курировала с 2014 года. По словам Маркл, рождение детей изменило ее взгляд на мир. Теперь ей хотелось бы приложить больше усилий, чтобы изменить его к лучшему.

Специалисты уверены, что пиар-команда герцога и герцогини Сассекских принялась «реставрировать» образ Маркл в глазах британской общественности.

— На контрасте с последним интервью в журнале The Cut, в котором она косвенно пыталась припугнуть королевскую семью, подобное выступление выглядит настоящим пиар-ходом, — приводит слова экспертов Elle.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал откровенное интервью экс-герцогини Сассекской для журнала The Cut, где она пожаловалась на негативное отношение королевской семьи к себе. По его словам, Меган Маркл, выбрала самый дешевый и эгоистичный путь становления, пытаясь эксплуатировать образ принцессы Дианы, чтобы быть интересной обществу.