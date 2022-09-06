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Эксперты рассказали, куда поехать на отдых в бархатный сезон

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, куда поехать на отдых в бархатный сезон
Фото: Pixabay

Эксперты рассказали, куда поедут на отдых россияне в период бархатного сезона.

В среднем забронировать отель или квартиру в этот период можно за 3,5 тысячи рублей в сутки. Самые популярные направления для отдыха в бархатный сезон — Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Ялта, Кисловодск, Казань, Москва, Гагра и Калининград.

Как отметила исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко, такие города, как Сочи и Адлер, в первый месяц осени обретают второе дыхание: во время бархатного сезона увеличивается число бронирований, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что свыше 30 процентов работающих россиян намерены взять отпуск этой осенью. Большинство граждан (15 процентов) планируют провести осенний отпуск дома, еще 10 процентов отправятся в путешествие по родной стране, передает Nation news.

С 25 августа российские туристы смогут вернуть до 40 тысяч рублей, потраченных на поездки на Дальний Восток. При этом стоит учитывать, что Дальний Восток — интересный регион, однако отсутствие инфраструктуры снижает его привлекательность для многих туристов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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