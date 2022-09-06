Эксперт пояснил, почему страны ОПЕК + планируют сократить добычу нефти

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Почему после сентябрьского повышения в ОПЕК + приняли решение о снижении добычи нефти, как такое решение отразится на России, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.

Он пояснил, что если цены очень долго растут, рано или поздно они выйдут на плато, потом могут быть снижены.

— Цена всегда скачет, на то это и цена в условиях рыночной экономики. Поэтому ОПЕК+ и принимает меры по поддержанию высокой цены — сокращает предложение, — пояснил он в комментарии ФАН.

Межевич отметил, что подобные действия не противоречат российским интересам.

5 сентября организация экспортеров нефти ОПЕК+ на встрече министров одобрила решение о снижении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, передает «Царьград».

Принятие такой инициативы скажет о важности наличия нефтепродуктов в мире, несмотря на повсеместные санкции западных стран в отношении России. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.