Минобрнауки объявило об открытии нового киберспортивного центра

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Вадковский переулок, 3Ас1 Карта всех событий

Новый компьютерный центр, полностью отвечающий современным требованиям, открылся в новом учебном году в МГТУ «СТАНКИН» благодаря программе министерства науки и высшего образования России «Приоритет 2030». Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, студенты вуза с каждым годом укрепляют свои позиции на киберспортивных соревнованиях, поэтому открытие центра стало долгожданным событием.

— Теперь они смогут работать на компьютерах с мощными видеокартами нового поколения gtx 3070 и 32 гигабайт оперативной памятью. Рабочие места оснащены и качественными мониторами 240 герц, эргономичными игровыми креслами, надежными наушниками, клавиатурами и мышками. Все это позволит игрокам полностью погрузиться в тренировочный процесс, не теряя концентрации и создает атмосферу профессионального буткемпа, — говорится в сообщении.

Ранее около 200 спортсменов оттачивали мастерство в Киберклубе, теперь они будут заниматься по представленным дисциплинам, всего их десять. В новом центре будут проходить тренировки игроков сборной университета, мастер-классы и турниры, а также занятия по повышению квалификации тренеров и судей.

— В вузе киберспорт активно развивается в рамках реализации студенческих инициатив, что, несомненно, делает СТАНКИН привлекательным и для абитуриентов. С открытием киберспортивного центра у ребят появились новые возможности и перспективы, — уточнила Мария Бильчук, проректор по образовательной деятельности и молодежной политике МГТУ «СТАНКИН».

В свою очередь руководитель киберклуба вуза Глеб Степанов выразил надежду, что вскоре вуз станет одним из флагманов студенческого киберспорта в столице.

До этого сообщалось, что в рамках празднования Дня города 10–11 сентября состоится фестиваль технических видов спорта.