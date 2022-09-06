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«Эсэсовское позорище и дно»: Захарова прокомментировала слова Борреля о «фашистской» России

Александр Афонин
В мире
«Эсэсовское позорище и дно»: Захарова прокомментировала слова Борреля о «фашистской» России
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «фашисткой» России являются омерзительными и недопустимыми. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник, 6 сентября.

— Вчера начинается развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? «Это ошибка переводчика». Но сейчас достали видео — вот вам эсэсовское позорище и дно, — сказала она.

Дипломат добавила, что Боррель неоднократно делал заявления, которые противоречат его должности главы европейской дипломатии. По ее словам, он «призывал к войне», отказывался от проведения переговоров и многое другое, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь Борреля Петер Стано сообщил, что слова о «фашистской» России были ошибкой перевода. По его словам, глава дипломатии не называл страну «фашистским государством», а лишь сослался на фразу одного из депутатов.

В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Жозеп Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. По его словам, теперь его слова о стране и об отношениях с ней не могут иметь релевантный характер.

Мария Захарова Жозеп Боррель Россия
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