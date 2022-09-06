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Песков рассказал, когда Путин посетит Донбасс

Елена Самойлова
Политика
Песков рассказал, когда Путин посетит Донбасс
Фото: Администрация президента РФ

Поездка президента России Владимира Путина в Донбасс состоится, когда придет время. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во вторник, 6 сентября.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) представитель Кремля рассказал о масштабных планах по восстановлению и развитию Донбасса. Он подтвердил, что в настоящее время в регионе ведется строительство новых объектов, среди них водопроводы, энергоснабжение и социальные объекты. По словам Пескова, на стройке задействовано «много тысяч» людей.

Кроме того, пресс-секретарю задали вопрос о предполагаемом визите российского лидера в Донбасс.

— Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится, — ответил он в интервью «Известиям».

В понедельник, 5 сентября, российский лидер прибыл во Владивосток. Он отправится на полигон Сергеевский в Приморье, чтобы понаблюдать, как проходят стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», а после примет участие в Восточном экономическом форуме.

Отмечается, что на пленарной сессии форума не будет подниматься тема мобилизации.

Дмитрий Песков Донбасс Владимир Путин
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