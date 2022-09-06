Скопинский маньяк обжаловал свой арест

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Адвокат Виктора Мохова, также известный как скопинский маньяк, обжаловал арест подзащитного. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда.

— Жалоба принята к рассмотрению, — заключил собеседник «ВМ».

Мохова обвиняют в сокрытии преступления в собственном доме. 2 августа в доме не так давно вышедшего на свободу скопинского маньяка произошло убийство. Подсудимый тогда помог избавиться от тела. Подробнее об этом деле «Вечерняя Москва» писала в специальном материале.

Сперва Мохова отправили под домашний арест. Но меру пресечения изменили на заключение под стражу 1 сентября в связи с нарушением обвиняемым наложенных на него судом запретов и ограничений, сообщил «МК».