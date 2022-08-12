Убийство из-за гуся: как скопинский маньяк Виктор Мохов стал фигурантом нового уголовного дела

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В пятницу, 12 августа, скопинского маньяка отправили под домашний арест за сокрытие убийства в собственном доме. Таким образом, преступник, чье освобождение в 2021 году наделало немало шума, стал фигурантом нового уголовного дела. В чем обвиняют Виктора Мохова и чем он успел «отличиться», — в материале «Вечерней Москвы».

Смертельный удар

По версии следствия, 2 августа у Мохова собрались пятеро знакомых. В какой-то момент между мужчинами разгорелся скандал. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт быстро перерос в драку. Приятель Мохова, Евгений Полищук, попытался «выбить» правду и ударил Щукина локтем в шею. От полученных травм последний скончался на месте.

После этого собутыльники Виктора Мохова и он сам не придумали ничего лучше, чем оставить труп на территории дома. Позднее Мохов и два его приятеля перенесли тело в заброшенный дом, чтобы скрыть следы преступления.

И, возможно, о преступлении никто бы не узнал, но Мохов находился под надзором и отсутствовал дома на момент ночной проверки. Так как нарушение режима было повторным, суд применил более тяжелую часть статьи КоАП «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» и назначил Мохову наказание в виде десяти суток ареста.

В этот же момент сотрудник правоохранительных органов начал разбираться в деталях истории и узнал про убийство.

На проверке показаний Мохов не отрицал своей вины и показал конкретное место. По факту этого в отношении скопинского маньяка возбудили новое уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». Максимальное наказание по ней — два года тюрьмы.

Подземная тюрьма

На свободе