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Убийство из-за гуся: как скопинский маньяк Виктор Мохов стал фигурантом нового уголовного дела

Степан Жирнов
Происшествия
Убийство из-за гуся: как скопинский маньяк Виктор Мохов стал фигурантом нового уголовного дела
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

В пятницу, 12 августа, скопинского маньяка отправили под домашний арест за сокрытие убийства в собственном доме. Таким образом, преступник, чье освобождение в 2021 году наделало немало шума, стал фигурантом нового уголовного дела. В чем обвиняют Виктора Мохова и чем он успел «отличиться», — в материале «Вечерней Москвы».

Смертельный удар

По версии следствия, 2 августа у Мохова собрались пятеро знакомых. В какой-то момент между мужчинами разгорелся скандал. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт быстро перерос в драку. Приятель Мохова, Евгений Полищук, попытался «выбить» правду и ударил Щукина локтем в шею. От полученных травм последний скончался на месте.

После этого собутыльники Виктора Мохова и он сам не придумали ничего лучше, чем оставить труп на территории дома. Позднее Мохов и два его приятеля перенесли тело в заброшенный дом, чтобы скрыть следы преступления.

И, возможно, о преступлении никто бы не узнал, но Мохов находился под надзором и отсутствовал дома на момент ночной проверки. Так как нарушение режима было повторным, суд применил более тяжелую часть статьи КоАП «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» и назначил Мохову наказание в виде десяти суток ареста.

В этот же момент сотрудник правоохранительных органов начал разбираться в деталях истории и узнал про убийство.

На проверке показаний Мохов не отрицал своей вины и показал конкретное место. По факту этого в отношении скопинского маньяка возбудили новое уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». Максимальное наказание по ней — два года тюрьмы.

Подземная тюрьма

Виктор Мохов, получивший прозвище Скопинский маньяк, в 2000 году работал слесарем в Рязанской области. В том году он решил подвезти двух девушек с местной дискотеки, но вместо этого похитил их.

Больше трех лет Мохов держал девушек 14 и 17 лет в подвале дома на глубине шести метров. Там он насиловал их и издевался над ними. Одна пострадавшая родила от мужчины троих детей. Со слов маньяка, двух из них он подбросил в коробках в высотные здания, а один ребенок умер.

Преступление было раскрыто благодаря записке одной из жертв, которая попала к снимавшей у Мохова комнату студентке. После ее проверки маньяка задержали, а пленниц освободили.

В 2005 году его приговорили к 17 годам лишения свободы.

На свободе

В начале марта 2021 года Мохов освободился из колонии в Саратовской области и вернулся в родной поселок. За ним был установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

В частности, ему запретили покидать район, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22 часов.

Но Мохов нарушал предписания.

Так, в марте 2021 года он дал интервью Ксении Собчак. В результате Мохова оштрафовали и запретили общаться с прессой.

Это не единственный скандал с участием маньяка. Мартынова (одна из жертв Мохова) после его освобождения дважды обращалась в СК с просьбой возбудить против него уголовное дело.

В первом случае поводом стали слова «скопинского маньяка», прозвучавшие в интервью Ксении Собчак. В нем он заявил, что одной из жертв нужно «помочь» зачать детей, поскольку после заточения она больше не рожала, а также сказал, что хотел бы встретиться с другой похищенной девушкой.

Вторым поводом для обращения в СК стала попытка Мохова после освобождения добавить Мартынову в друзья в соцсети «ВКонтакте».

Вскоре девушку и ее семью взяли под госзащиту.

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