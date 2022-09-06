Более тысячи московских семей оформили квартиры соцнайма в собственность при переезде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

При переезде в новые квартиры по программе реновации более тысячи московских семей, ранее проживавших по договору социального найма, оформили полученное жилье в собственность. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

— Одна из гарантий программы реновации — бесплатное предоставление квартир вне зависимости от формы собственности. Те граждане, которые проживают по договору социального найма, при переезде в новое жилье могут оформить его в собственность, — заявил он.

По словам Гамана, чаще всего оформляли новые квартиры в собственность жители юга Москвы — 171 раз, 147 семей — на севере и 123 семьи — на западе столицы.

Чтобы оформить квартиру по реновации в собственность, гражданам, ранее проживавшим по договорам социального найма, необходимо подать письменное заявление сотрудникам департамента городского имущества вместе с согласием на переезд в центре информирования. После этого соответствующая запись вносится в Росреестр.

Всем участникам программы реновации город оказывает консультационные услуги. Получить их можно в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новостроек.

До этого сообщалось, что всего с начала года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 340 тысяч квадратных метров.

В эксклюзивном интервью для «Вечерней Москвы» руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин сообщил, что более сотни пятиэтажек полностью расселены и снесены в столице. Также он рассказал о том, каковы были предпосылки программы, как она реализуется сегодня и какими темпами будут строить дома для жителей пятиэтажек в будущем.