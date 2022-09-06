Эксперт пояснила, стоит ли покупать жилье специально для сдачи в аренду

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Покупать жилье специально для сдачи в аренду сегодня невыгодно — доходность невысокая. Об этом рассказала заместитель директора управления аренды квартир Оксана Полякова.

Она пояснила, что период окупаемости квартиры экономкласса составит примерно 18–20 лет. Например, квартиру, купленную за 10 миллионов рублей, удалось сдать примерно за 40 тысяч рублей в месяц — прибыль 480 тысяч в год. Но не стоит рассматривать эту сумму как чистый доход.

Так, для покупки уйдет примерно месяц на оформление сделки и собственности на этот объект. Во-вторых, не факт, что квартира будет быстро сдана, то есть она начнет приносить деньги не сразу. Кроме того, потребуются расходы на подготовку квартиры к сдаче, возможно, потребуется сделать мелкий ремонт, приобрести недостающую технику.

Когда жилье уже будет сдаваться, из арендной платы придется вычитать стоимость услуг ЖКХ (помимо электроэнергии и воды — как правило, эти расходы оплачивает арендатор), налог на недвижимость и налог с дохода от найма, передает Life.ru.

За семь месяцев текущего года интерес к съемному элитному жилью в центре вырос на 30,47 процента относительно результата за тот же период 2021 года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, чем вызван подобный ажиотаж.