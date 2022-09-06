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Психолог пояснила, почему важно соблюдать ментальную гигиену

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог пояснила, почему важно соблюдать ментальную гигиену
Фото: Pexels

Людям стоит контролировать потребляемый поток информации и следить за его качеством, так как избыток информационного шума может привести к повышенной тревожности, раздражительности и даже депрессии. Об этом рассказала психолог Раиса Богачева.

По словам эксперта, понятие ментальной гигиены становится в последние годы все актуальнее. Неконтролируемый поток информации приводит к нарушениям сна, повышенной тревожности и раздражительности.

Богачева посоветовала ограничивать время нахождения в социальных сетях и тщательно контролировать содержание потребляемого контента.

По ее словам, нужно уметь проверять достоверность и актуальность информации и отличать реальные аккаунты от ботов.

Она добавила, что информационный шум приравнивается организмом к стрессу, последствием которого будет постстрессорное психическое расстройство с дальнейшим возможным переходом в депрессивные состояния, передает RT.

О том, как современной женщине не разорваться между ребенком, работой и остальной жизнью, рассказал клинический психолог Юрий Грязев.

Депрессия Гигиена Психология
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