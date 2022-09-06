Психолог пояснила, почему школьникам важно уметь писать от руки

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Специалист высшей категории, клинический психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки Елена Макарова пояснила, почему важно, чтобы школьники умели писать от руки.

Один из основных плюсов письма от руки — развитие мелкой моторики, отмечает специалист.

— При письме наш мозг функционирует очень согласованно, это развивает его отдельные зоны, которые отвечают за мелкие движения, за контроль над ними. Также письмо способствует развитию соседствующих областей, влияющих на формирование речи. В письме участвуют процессы внимания, памяти, мышления, — рассказала Елена Макарова.

Кроме того, при письме от руки у ребенка развиваются старание, внимательность, аккуратность, передает aif.ru.

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